Мирзов: Хабиб видит, как народу в Дагестане лучше. Прививает молодым правильное воспитание

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб — один из самых популярных спортсменов в мире, который прививает молодым правильное воспитание. Мне нравится, что он преподносит ислам с лучшей стороны, показывая, как себя вести, спортсменам и подрастающему поколению. И, конечно, он непобеждённый боец! Мы знакомы лично, я за него болею и переживаю. Он очень простой парень, может поддержать любую тему, образованный в плане религии.
Хабиб пригласил меня и Джикию на вечер единоборств, посвящённый памяти его отца. Мы поздоровались, немного обсудили футбол, Хабиб сказал, что сильно болеет за «Спартак». И спросил меня: «Почему в «Спартаке» не играешь, не можешь, что ли, на тренировке прыгнуть в подкате под своих конкурентов?» Я ответил, что хочу пройти в ноги, но пока не дают.
Хабиб живёт в Дагестане, он в курсе традиций и видит, как народу лучше. Больше оснащён, чем певец или кто-то ещё. Умный и образованный парень плохого не посоветует», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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