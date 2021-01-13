Красивая комбинация «Эвертона», приведшая к голу в ворота «Вулверхэмптона»
В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Эвертон». Идёт 38-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
Гости открыли счёт на 6-й минуте матча — полузащитник Хамес Родригес исполнил длинную диагональную передачу в чужую штрафную площадь на защитника «ирисок» Люку Диня, который в касание отпасовал в центр штрафной на вингера Алекса Айуоби, и тот, также ударом в касание, отправил мяч в угол ворот.
Видео красивой комбинации в исполнении футболистов «Эвертона»
«Эвертон», сыграв 16 матчей, набрал 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (22) — на 13-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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