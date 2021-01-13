Мирзов: в «Спартаке» я просто не попадал под тактику и видение футбола Тедеско

Форвард «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, поделился мнением о причинах неудачной игры в московском клубе. Он полагает, что не сочетался с тактикой, которую предпочитал главный тренер команды Доменико Тедеско.
«Да, в игровом плане у меня не получалось, но по-человечески мы расстались очень позитивно. Когда человек приходит в команду, ему обычно делают коридор. Когда уходит – ну уходит и уходит. Когда я собирал вещи перед арендой в «Химки», Тедеско попросил: «Можешь выйти на поле?» Он собрал игроков и штаб, при всех сказал мне приятные слова и поблагодарил, ребята сделали мне коридор. Ещё было приятно, когда в мой день рождения он написал мне на русском.
Ты спросишь, почему я говорю про него позитивно? Я же у него не заиграл и должен говорить плохое. Но я не буду. Просто отмечу, что я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско. И последние полгода в «Спартаке» выходил на 10 минут, когда команда проигрывала. Ещё и не на своей позиции. Тедеско играл 5-3-2 без фланговых полузащитников, ставил меня в нападение, где надо бороться и прыгать – а это не самые мои сильные качества. Если бы Тедеско доверял мне больше и по-прежнему выпускал бы в нападении, я бы всё равно не показал тех качеств, что показываю на фланге», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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