«Эвертон» одолел «Вулверхэмптон» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 6-й минуте матча — защитник «ирисок» Люка Динь в чужой штрафной в касание отпасовал в центр на вингера Алекса Айуоби, который ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
Видео красивой комбинации в исполнении игроков «Эвертона»
Хозяева отыгрались через восемь минут. После розыгрыша углового защитник Райан Айт Нури ворвался в чужую штрафную с левого фланга, набросил мяч в центр на линию вратарской, откуда полузащитник Рубен Невеш в касание поразил ворота, защищаемые Джорданом Пикфордом.
Окончательный счёт на 77-й минуте после розыгрыша углового установил защитник гостей Майкл Кин, ударом головой с линии вратарской отправив мяч точно в цель.
Видео победного гола в матче «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
«Эвертон» набрал 32 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (22) — на 14-м месте.
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