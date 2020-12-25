«Реалу» будет труднее купить Мбаппе из-за увольнения Тухеля из «ПСЖ»
Увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен» усложнит положение мадридского «Реала».
Как сообщает AS, потенциальный переход в «Королевский клуб» нападающего парижан Килиана Мбаппе оказался под угрозой срыва. У игрока были проблемные отношения с немецким специалистом, однако его отставка и приглашение Маурисио Почеттино, о котором сообщалось ранее, может изменить ситуацию.
Теперь не исключено, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», который стремится всеми силами удержать его. 22-летний форвард хочет прописать в новом соглашении сумму выкупа, которая будет действовать для «Реала», однако ожидается, что она будет не меньше € 250 млн. «Сливочные» же рассчитывали приобрести француза следующим летом за € 180 млн.
Одной из причин увольнения Тухеля стал конфликт с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»
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