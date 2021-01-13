Агент Локателли: «Милан»? Мануэль хочет чего-то нового и мечтает играть в Лиге чемпионов

Стефано Кастельнуово, агент полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, высказался о возможном уходе своего подопечного из клуба, а также прокомментировал информацию об интересе со стороны «Милана», воспитанником которого игрок является.



«У нас отличные отношения с «Сассуоло», это амбициозный клуб. Посмотрим, что произойдёт. Если поступит хорошее предложение, то для всех сторон было бы здорово прийти к соглашению. Мы всегда будем благодарны «Сассуоло».



Что касается «Милана», Мануэль всегда будет благодарен клубу, но я думаю, что он хочет испытать что-то новое, в Италии или за границей. Он мечтает играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, летом и он, и «Сассуоло» получат подарок», — цитирует Кастельнуово Daily Mail.



Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 гола (1 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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