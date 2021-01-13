«Ростов» отдал Данилу Прошлякова в аренду «Велесу»
Нападающий «Ростова» Данила Прошляков вновь отправился за игровой практикой в аренду в Футбольную национальную лигу.
Как сообщается на официальном сайте лиги, в ближайшее время 20-летний футболист будет выступать за «Велес». Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.
В первой половине этой кампании Прошляков играл в аренде за московское «Торпедо». Форвард принял участие в 10 матчах ФНЛ и забил 1 гол. До перехода в «Ростов» в 2019 году Данила принадлежал «Спартаку» и играл за вторую команду красно-белых.
«Велес», набрав 49 очков в 26 турах, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, на 4 очка отставая от зоны стыковых матчей за выход в Премьер-Лигу, которую замыкает «Торпедо». Лидирует в первенстве «Нижний Новгород» (58).
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