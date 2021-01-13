Рашфорд обсудил с премьером Великобритании Джонсоном проблему с продуктами для нуждающихся

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд в своём «твиттере» рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



23-летний футболист с прошлого года ведёт кампанию, целью которой было обязать государство обеспечивать детей из малообеспеченных семей продуктами.



«Только что поговорил с премьер-министром. Разговор получился хорошим, он заверил меня, что намеревается исправить проблему с продуктовыми корзинами и что в настоящее время проходит глубокая проверка цепи поставок. Он согласен, что наборы, фото которых появились в «Твиттере», недопустимы», — написал Рашфорд.



Ранее Маркус опубликовал фотографию набора для семьи, рассчитанного на три дня, и написал: «Недостаточно».

Хэмилтон — самый влиятельный темнокожий британец. Рашфорд и реальные дела? Не, не слышали Преклонить колено важнее, чем накормить детей.