Рашфорд обсудил с премьером Великобритании Джонсоном проблему с продуктами для нуждающихся
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд в своём «твиттере» рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
23-летний футболист с прошлого года ведёт кампанию, целью которой было обязать государство обеспечивать детей из малообеспеченных семей продуктами.
«Только что поговорил с премьер-министром. Разговор получился хорошим, он заверил меня, что намеревается исправить проблему с продуктовыми корзинами и что в настоящее время проходит глубокая проверка цепи поставок. Он согласен, что наборы, фото которых появились в «Твиттере», недопустимы», — написал Рашфорд.
Ранее Маркус опубликовал фотографию набора для семьи, рассчитанного на три дня, и написал: «Недостаточно».
Хэмилтон — самый влиятельный темнокожий британец. Рашфорд и реальные дела? Не, не слышали
Преклонить колено важнее, чем накормить детей.
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