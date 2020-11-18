Хэмилтон — самый влиятельный темнокожий британец. Рашфорд и реальные дела? Не, не слышали

Льюиса Хэмилтона назвали самым влиятельным темнокожим человеком Великобритании в 2020 году — спустя всего несколько дней после того, как он стал семикратным чемпионом Формулы-1.
Что за награда?
В этом списке представлены самые влиятельные люди из Африки, Карибского бассейна и афроамериканцев в Великобритании.
В 2020 году особое внимание было уделено двум важнейшим темам — коронавирусу и расовой несправедливости.
Независимая комиссия оценивала людей, которые «обладают способностью изменять жизнь и события, что было продемонстрировано в течение длительного периода времени и в положительном ключе».
Что не так в этом списке? Мы не берёмся рассуждать о вкладе замечательных учёных и общественных деятелей, но можем отметить проходящий красной нитью момент: борьба с расовым неравенством. И Льюис Хэмилтон, безусловно, в авангарде этой борьбы. На словах.
Хэмилтон-2020
Отправной точкой послужили события 25 мая в Миннеаполисе, где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер вследствие неправомерных действий полицейского. Вслед за этим появилось в США и распространилось по всему миру движение BLM (Black Lives Matter) – «Чёрные жизни имеют значение».
Льюис поддержал протестующих против полицейского насилия и расовой дискриминации после убийства Джорджа Флойда копами Миннеаполиса. Больше того, слова британца подхлестнули и других гонщиков, которые также осудили любые формы социального неравенства и дискриминации.
Цитата:
«Верования, которым уже много сотен лет, до сих пор существуют и отравляют наше общество. Мартин Лютер Кинг отдал свою жизнь за то же самое, за что мы боремся сегодня, а справедливости до сих пор нет. Лидеры, которых мы выбрали, снова и снова нас подводят. Мы обязаны продолжать бушевать, пока не настанут перемены».
Активная гражданская позиция — это похвально, тем более она похвальна в политкорректном мире Формулы-1, живущем за счёт миллиардов долларов транснациональных корпораций. Но проявлять свою гражданскую позицию стоит в подходящих для этого условиях — и преклонение колена не совсем тот случай.
Традиция преклонять колено во время исполнения гимна началась в 2016 году, когда квотербек San Francisco 49ers Колин Каперник встал на одно колено перед матчем по американскому футболу. Это спровоцировало огромный скандал, а Каперника многие обвиняли в неуважении к национальному гимну, национальным символам и стране вообще. Но вот прошло четыре года, и уже никто не говорит, что преклонить колено в другой стране под чужой гимн — это позор и неуважение. Что изменилось? Вопрос риторический.
В дальнейшем Хэмилтон снова привлёк внимание общественности, надев футболку с требованием «арестовать копов», от рук которых погибла афроамериканка Брионна Тэйлор.
В октябре британский гонщик пошёл ещё дальше и сначала подверг критике чемпиона мира Джеки Стюарта, который заявил, что не считает Хэмилтона величайшим в истории, поскольку видел на трассе таких гигантов, как Фанхио и Кларк.
А спустя неделю прилетело уже россиянину Виталию Петрову, бывшему пилоту Ф-1, который на Гран-при Португалии стал одним из приглашённых стюардов, то есть одним из трёх судей, которые разбирают спорные эпизоды во время гоночного уик-энда. Не понравилось британцу не само приглашение Петрова, а его заявления в интервью «Чемпионату» ещё перед Гран-при России, когда Виталий не поддержал ряд акций Льюиса Хэмилтона. Теперь Петрову припомнили подобную «возмутительную» смелость.
Подводя итог, несложно заметить, что абсолютно все активности Хэмилтона были только на словах. Реального результата не принесли ни преклонения на колено, ни футболка с требованием «арестовать копов».
И тут хочется вспомнить про Маркуса Рашфорда.
Рашфорд
Контраст между футболистом «Манчестер Юнайтед» и семикратным чемпионом Ф-1 можно подчеркнуть фразой из российского сериала «Домашний арест» — «все говорят, а я делаю».
Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул.
Рашфорд тоже критиковал, но делал это по делу. Досталось депутату британского парламента. В своём «твиттере» тот написал, что кормить своих детей – это обязанность родителей.
Цитата:
«Я бы посоветовал вам поговорить с семьями, прежде чем писать в «Твиттере». По сей день я не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за кормление своих детей. Отложим в сторону, что это комментарий от депутата. Именно такие комментарии мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать воодушевлять друг друга. У меня был бы такой же ответ любому, кто напишет об этом».
И, наконец, буквально на днях Рашфорд открыл книжный клуб, чтобы привить детям страсть к чтению.
Так в чём же проблема Рашфорда, новоиспечённого кавалера Ордена Британской империи?
Он так же темнокож, как и Хэмилтон (если не больше). Его действия дают результат, в отличие от популизма британского пилота.
Проблема видится в том, что Рашфорд помогает всем, не деля тех, кому он оказывает помощь, по цвету кожи. В то же время многие высказывания Хэмилтона крутятся вокруг борьбы с расовым неравенством. И таким образом для своего комьюнити Льюис гораздо больше «свой», чем Маркус. И поэтому Хэмилтона признали и ещё не раз признают самым влиятельным, а тихие дела форварда «МЮ» постараются не заметить.
В этом и есть весь наш мир, в котором люди борются за справедливость, не обращая внимания, что их борьба может ущемлять права других.
И живя в мире, где пока важнее поступки, а не слова, с сожалением приходится констатировать: этот мир исчезает. Проще преклонить колено перед телекамерами, чем помочь детям.
Будущее за Хэмилтонами, а не Рашфордами.
- 18 ноября 2020
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