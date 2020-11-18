Хэмилтон — самый влиятельный темнокожий британец. Рашфорд и реальные дела? Не, не слышали

Льюиса Хэмилтона назвали самым влиятельным темнокожим человеком Великобритании в 2020 году — спустя всего несколько дней после того, как он стал семикратным чемпионом Формулы-1.

Хэмилтону нет равных. Это суровая правда, с которой конкурентам просто нужно смириться Туркам спасибо за скользкий асфальт, но вообще так организовывать Гран-при нельзя.

Что за награда?

В этом списке представлены самые влиятельные люди из Африки, Карибского бассейна и афроамериканцев в Великобритании.



В 2020 году особое внимание было уделено двум важнейшим темам — коронавирусу и расовой несправедливости.



Независимая комиссия оценивала людей, которые «обладают способностью изменять жизнь и события, что было продемонстрировано в течение длительного периода времени и в положительном ключе».



Что не так в этом списке? Мы не берёмся рассуждать о вкладе замечательных учёных и общественных деятелей, но можем отметить проходящий красной нитью момент: борьба с расовым неравенством. И Льюис Хэмилтон, безусловно, в авангарде этой борьбы. На словах.

Хэмилтон-2020

Отправной точкой послужили события 25 мая в Миннеаполисе, где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер вследствие неправомерных действий полицейского. Вслед за этим появилось в США и распространилось по всему миру движение BLM (Black Lives Matter) – «Чёрные жизни имеют значение».



Льюис поддержал протестующих против полицейского насилия и расовой дискриминации после убийства Джорджа Флойда копами Миннеаполиса. Больше того, слова британца подхлестнули и других гонщиков, которые также осудили любые формы социального неравенства и дискриминации.



Цитата:



«Верования, которым уже много сотен лет, до сих пор существуют и отравляют наше общество. Мартин Лютер Кинг отдал свою жизнь за то же самое, за что мы боремся сегодня, а справедливости до сих пор нет. Лидеры, которых мы выбрали, снова и снова нас подводят. Мы обязаны продолжать бушевать, пока не настанут перемены».

Активная гражданская позиция — это похвально, тем более она похвальна в политкорректном мире Формулы-1, живущем за счёт миллиардов долларов транснациональных корпораций. Но проявлять свою гражданскую позицию стоит в подходящих для этого условиях — и преклонение колена не совсем тот случай.



Традиция преклонять колено во время исполнения гимна началась в 2016 году, когда квотербек San Francisco 49ers Колин Каперник встал на одно колено перед матчем по американскому футболу. Это спровоцировало огромный скандал, а Каперника многие обвиняли в неуважении к национальному гимну, национальным символам и стране вообще. Но вот прошло четыре года, и уже никто не говорит, что преклонить колено в другой стране под чужой гимн — это позор и неуважение. Что изменилось? Вопрос риторический.



В дальнейшем Хэмилтон снова привлёк внимание общественности, надев футболку с требованием «арестовать копов», от рук которых погибла афроамериканка Брионна Тэйлор.

«Люди больше обеспокоены футболкой Хэмилтона, чем причиной, по которой он её надевает» После мощного Гран-при Тосканы журналисты обсуждают спорную футболку Хэмилтона, провал «Феррари» и уверенную гонку Квята.

В октябре британский гонщик пошёл ещё дальше и сначала подверг критике чемпиона мира Джеки Стюарта, который заявил, что не считает Хэмилтона величайшим в истории, поскольку видел на трассе таких гигантов, как Фанхио и Кларк.



А спустя неделю прилетело уже россиянину Виталию Петрову, бывшему пилоту Ф-1, который на Гран-при Португалии стал одним из приглашённых стюардов, то есть одним из трёх судей, которые разбирают спорные эпизоды во время гоночного уик-энда. Не понравилось британцу не само приглашение Петрова, а его заявления в интервью «Чемпионату» ещё перед Гран-при России, когда Виталий не поддержал ряд акций Льюиса Хэмилтона. Теперь Петрову припомнили подобную «возмутительную» смелость.

Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем Первый российский гонщик Формулы-1 – о перспективах Квята и Албона, акциях Хэмилтона и выступлениях Шварцмана.

Подводя итог, несложно заметить, что абсолютно все активности Хэмилтона были только на словах. Реального результата не принесли ни преклонения на колено, ни футболка с требованием «арестовать копов».



И тут хочется вспомнить про Маркуса Рашфорда.

Рашфорд

Контраст между футболистом «Манчестер Юнайтед» и семикратным чемпионом Ф-1 можно подчеркнуть фразой из российского сериала «Домашний арест» — «все говорят, а я делаю».



Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул.



Рашфорд тоже критиковал, но делал это по делу. Досталось депутату британского парламента. В своём «твиттере» тот написал, что кормить своих детей – это обязанность родителей.



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«Я бы посоветовал вам поговорить с семьями, прежде чем писать в «Твиттере». По сей день я не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за кормление своих детей. Отложим в сторону, что это комментарий от депутата. Именно такие комментарии мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать воодушевлять друг друга. У меня был бы такой же ответ любому, кто напишет об этом».



И, наконец, буквально на днях Рашфорд открыл книжный клуб, чтобы привить детям страсть к чтению.

Как же крут этот парень! Рашфорд вышел на полтайма и разбил полуфиналиста ЛЧ Встал в один ряд с Мбаппе.

Так в чём же проблема Рашфорда, новоиспечённого кавалера Ордена Британской империи?

Он так же темнокож, как и Хэмилтон (если не больше). Его действия дают результат, в отличие от популизма британского пилота.

Проблема видится в том, что Рашфорд помогает всем, не деля тех, кому он оказывает помощь, по цвету кожи. В то же время многие высказывания Хэмилтона крутятся вокруг борьбы с расовым неравенством. И таким образом для своего комьюнити Льюис гораздо больше «свой», чем Маркус. И поэтому Хэмилтона признали и ещё не раз признают самым влиятельным, а тихие дела форварда «МЮ» постараются не заметить.



В этом и есть весь наш мир, в котором люди борются за справедливость, не обращая внимания, что их борьба может ущемлять права других.



И живя в мире, где пока важнее поступки, а не слова, с сожалением приходится констатировать: этот мир исчезает. Проще преклонить колено перед телекамерами, чем помочь детям.



Будущее за Хэмилтонами, а не Рашфордами.