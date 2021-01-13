«Когда забыл тренировочную форму». «Локо» показал, как Камано проходит медобследование

«Локомотив» в своём «твиттере» выложил видео, на котором защитник Франсуа Камано проходит медобследование в игровой форме.



«Когда забыл тренировочную форму. Стас Магкеев: «Сделайте этот видос под гимн Лиги чемпионов», — подписали видео представители пресс-службы «Локомотива».

В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». За «Бордо» провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач.



В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече чемпионата африканских наций—2014 со сборной Мали.



Московский «Локомотив» в 19 матчах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).