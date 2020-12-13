Камано был исключён из заявки «Локомотива» на матч с «Краснодаром» из-за повреждения ногтя
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано был исключён из заявки «Локомотива» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за повреждения. Встреча началась в 16:30 мск.
«Камано в последний момент убран из заявки на матч „Краснодар“ — »Локомотив" из-за небольшого повреждения ногтя и пальца ноги", — написал директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своём "твиттере".
В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». За «Бордо» провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач.
В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече чемпионата африканских наций — 2014 со сборной Мали.
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