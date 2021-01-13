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«Манчестер Сити» обвинили в махинациях с молодым бразильским футболистом

«Манчестер Сити» обвинили в махинациях с молодым бразильским футболистом
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Сити», в прошлом году избежавший двухлетней дисквалификации из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плей, оказался в центре нового скандала.

Как сообщает The Athletic, английский клуб обвинили в махинациях 10-летней давности. В 2011 году «горожане» заполучили себе в академию талантливого бразильского игрока Габриэла Фернандо Алмейду.

Футболисту на тот момент было 14 лет, и по закону с ним нельзя было заключать контракт. В 16 лет он должен был принять решение о своём будущем. «Манчестер Сити» же прибегнул к распространённой хитрости, устроив отца Габриэла на фиктивную должность скаута академии и платя ему деньги, чтобы семья игрока сделала выбор в пользу «горожан». Алмейда-старший «проработал» в клубе чуть меньше года и получал деньги, не имея никаких обязанностей и не делая ничего для манкунианцев. В среднем «горожане» платили отцу футболиста £ 1000 в месяц.

Таким образом, «Манчестер Сити» нарушил правила и может столкнуться с санкциями.

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