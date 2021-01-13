Форвард «Лиона» Дембеле прошёл медобследование для «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле переходит в мадридский «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Французский нападающий уже прошёл медобследование. Документы по трансферу подписаны, ожидается официальное объявление о переходе.
Сообщалось, что французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте. Дембеле придёт в стан «матрасников» на правах аренды с правом выкупа. Сумма выкупа составит € 33 млн.
Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) забил 1 мяч. Напомним, в прошлом месяце «Атлетико» расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.
- 13 января 2021
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:48
-
20:43
-
20:41
-
20:27
-
20:13
-
20:10
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
16:58