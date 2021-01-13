Гвардиола: прошу своих игроков меньше бегать. Пускай бегает мяч, а не ты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об изменении требований к игрокам в связи с напряжённым календарём в нынешнем сезоне.
«Разница этого сезона заключается только в том, что мы стали меньше бегать. Футболисты «Манчестер Сити» слишком много бегали. В футболе нужно и ходить. Ну или бегать гораздо меньше. Без мяча ты должен бежать, но, получая мяч, ты больше действуешь по позиции, поэтому пусть побегает мяч, а не ты. В этом компоненте с начала нынешнего сезона мы прибавили.
Не всё получалось у нас в этом сезоне, и это моя вина. Я недостаточно чётко подал свои идеи футболистам, но сейчас, кажется, всё нормализовалось. Причина в том, что игрокам потребовалось время из-за отсутствия предсезонной подготовки», – приводит слова испанского специалиста ESPN.
Сегодня, 13 января, подопечные Хосепа Гвардиолы в матче 18-го тура АПЛ встретятся с «Брайтоном». Начало матча — в 21:00 мск.
«Манчестер Сити» набрал 29 очков в 15 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте.
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