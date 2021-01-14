«Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграли вничью в перенесённом из-за COVID-19 матче 16-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Счёт был открыт на 25-й минуте матча. Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон получил мяч на левом фланге атаки после длинной диагональной передачи и исполнил точную подачу в центр на линию вратарской, откуда нападающий Гарри Кейн в падении ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео 11-го гола Гарри Кейна в АПЛ-2020/2021

Гости отыгрались на 74-й минуте. После подачи с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, нападающий Иван Кавалейру точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Ивана Кавалейру

Изначально матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состояться 30 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе «дачников» руководство английской Премьер-лиги было вынужденно перенести эту встречу.

Подопечные Жозе Моуринью в 17 матчах набрали 30 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 12 очков в 16 матчах и расположился на 18-м месте.