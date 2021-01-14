«Мои родители учили меня выносить мусор». Гонсалес ответил на провокационный твит Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в «Твиттере» после матча Суперкубка Франции. В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встречался с «Марселем». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.
После матча Неймар опубликовал свой фото, подписав «Король, не правда ли, Альваро?». Гонсалес ответил на это своим постом: «Мои родители всегда учили меня выносить мусор», — написал Альваро в «Твиттере», добавив фото, на котором запечатлено, как он во время матча схватил бразильца за голову.
Напомним, в концовке матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» (0:1), который состоялся в сентябре, команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.
- 14 января 2021
-
04:57
-
04:29
-
04:05
-
03:30
-
02:51
-
02:15
-
02:03
-
01:42
-
01:28
-
01:20
-
01:18
-
01:06
-
00:55
-
00:18
-
00:13
- 13 января 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:35
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:07