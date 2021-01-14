Экс-защитник «Зенита» Шкртел жёстко отреагировал на слухи о завершении карьеры

Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел остался недоволен статьёй о себе в британском издании.
36-летний футболист в настоящее время восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в конце декабря. На днях Мартин расторг контракт с «Истанбул Башакшехир» и стал свободным агентом.
Журналисты предположили, что, оставшись без клуба с тяжёлой травмой, Шкртел может завершить карьеру, однако словаку это не понравилось. Он опубликовал в «Инстаграме» скриншот статьи и сопроводил его подписью «Ни хрена подобного» и злящимися эмодзи.
Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпином России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии вызывался с 2004 по 2019 год.
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