Тренер «Фулхэма»: мы доминировали во втором тайме и заслуживали победить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал ничью с «Тоттенхэм Хотспур» в перенесённом матче 16-го тура английской Премьер-лиги (1:1).



«Мы начали матч очень здорово и быстро. Во втором тайме мы доминировали и заслужили гол. Ничья – хороший результат, но, на мой взгляд, мы заслуживали победы.



Я очень горжусь командой после всего, через что мы прошли за последние две недели. Некоторые из игроков, вышедших сегодня на поле, тренировались всего один день. Меня очень порадовали желание и страсть. У нас были очень качественные отрезки», — приводит слова Паркера BBC.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм»:

«Тоттенхэм», набрав 30 очков в 17 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (12) — 18-й.