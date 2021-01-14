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Тренер «Фулхэма»: мы доминировали во втором тайме и заслуживали победить «Тоттенхэм»

Тренер «Фулхэма»: мы доминировали во втором тайме и заслуживали победить «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал ничью с «Тоттенхэм Хотспур» в перенесённом матче 16-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Мы начали матч очень здорово и быстро. Во втором тайме мы доминировали и заслужили гол. Ничья – хороший результат, но, на мой взгляд, мы заслуживали победы.

Я очень горжусь командой после всего, через что мы прошли за последние две недели. Некоторые из игроков, вышедших сегодня на поле, тренировались всего один день. Меня очень порадовали желание и страсть. У нас были очень качественные отрезки», — приводит слова Паркера BBC.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм»:

«Тоттенхэм», набрав 30 очков в 17 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (12) — 18-й.

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