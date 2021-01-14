Тренер «Фулхэма»: мы доминировали во втором тайме и заслуживали победить «Тоттенхэм»
Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал ничью с «Тоттенхэм Хотспур» в перенесённом матче 16-го тура английской Премьер-лиги (1:1).
«Мы начали матч очень здорово и быстро. Во втором тайме мы доминировали и заслужили гол. Ничья – хороший результат, но, на мой взгляд, мы заслуживали победы.
Я очень горжусь командой после всего, через что мы прошли за последние две недели. Некоторые из игроков, вышедших сегодня на поле, тренировались всего один день. Меня очень порадовали желание и страсть. У нас были очень качественные отрезки», — приводит слова Паркера BBC.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм»:
«Тоттенхэм», набрав 30 очков в 17 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (12) — 18-й.
Жозе Моуринью: «Фулхэму» немного повезло. Гола можно было легко избежать
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
11:09
-
11:00
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:12
-
09:57
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:30
-
07:52
-
07:40
-
07:20
-
04:57
-
04:29
-
04:05
-
03:30
-
02:51
-
02:15
-
02:03
-
01:42
-
01:28
-
01:20
-
01:18
-
01:06
-
00:55
-
00:18
-
00:13
- 13 января 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам