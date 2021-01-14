Форвард «Реала» Йович вернулся в «Айнтрахт»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перешёл в «Айнтрахт», сообщается на сайте франкфуртского клуба.



23-летний сербский форвард будет выступать за свой бывший клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021. «Айнтрахт» на странице в «Твиттере» выложил видео, на котором Йович снимает себя на стадионе клуба и говорит: «Я вернулся».

Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 4 матчах испанской Примеры и результативными действиями не отметился.



«Айнтрахт» в 15 встречах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Сообщалось, что игрока предлагали «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы ответили отказом.