Форвард «Реала» Йович вернулся в «Айнтрахт»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перешёл в «Айнтрахт», сообщается на сайте франкфуртского клуба.
23-летний сербский форвард будет выступать за свой бывший клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021. «Айнтрахт» на странице в «Твиттере» выложил видео, на котором Йович снимает себя на стадионе клуба и говорит: «Я вернулся».
Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 4 матчах испанской Примеры и результативными действиями не отметился.
«Айнтрахт» в 15 встречах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
Сообщалось, что игрока предлагали «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы ответили отказом.
- 14 января 2021
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:18
-
18:00
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:24
-
17:09
-
16:42«Уфа» интересуется нападающим «Зенита» Эксклюзив
-
16:42
-
16:38
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:45
-
15:37
-
15:26
-
15:04
-
14:46
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:52
-
12:37