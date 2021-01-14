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Художник показал портрет Дзюбы, не включённый в кампанию «Поднять паруса»

Художник показал портрет Дзюбы, не включённый в кампанию «Поднять паруса»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Художник Райан Смоллмэн в «Инстаграме» опубликовал плакат с изображением капитана и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который не был включён в официальную кампанию клуба в Лиге чемпионов.

«Мне очень понравилось, как всё получилось. Работа с ограниченной цветовой палитрой действительно придаёт этим плакатам особый вид. Это был потрясающий проект, и я надеюсь поработать больше над футбольными и спортивными проектами в будущем», — написал Смоллмэн под изображением.

В октябре пресс-служба «Зенита» объявила о начале кампании «Поднять паруса!» к старту Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Зенита» на YouTube.

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