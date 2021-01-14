«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 14 января, в Лондоне состоится матч 18-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Кристал Пэлас». Начало — в 23:00 мск.



Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.



«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Давид Луис, Холдинг, Сака, Бельерин, Джака, Себальос, Ляказетт, Смит, Обамеянг.



Запасные: Рунарссон, Седрик, Габриэль, Чемберс, Уиллок, Парти, Виллиан, Нкетиа, Пепе.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Томкинс, Уорд, Митчелл, Куйяте, Миливоевич, Эзе, Таунсенд, Макартур, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Кэхилл, Данн, ван Анхольт, Ридевальд, Маккарти, Айю, Батшуайи.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.



«Арсенал», набрав 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (22) — на 13-м месте.