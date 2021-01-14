«Вест Хэм» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий «Реймса» Булайе Диа может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает 24-летнего француза как замену нападающему Себастьену Аллеру, перешедшему в начале этого месяца в амстердамский «Аякс».



«Реймс» намерен выручить с продажи Диа не менее € 11 млн. Портал Transfermarkt оценивает Булайе в € 12 млн.



В нынешнем сезоне 24-летний Диа сыграл 17 матчей и забил 12 голов во французской Лиге 1. Он делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Франции с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.



Булайе Диа перешёл в «Реймс» летом 2018 года из французской команды «Джура Суд», выступающей в Национальном чемпионате — 2, четвёртом по силе дивизионе Франции.



8 января Себастьен Аллер подписал контракт с «Аяксом», действующий до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн.

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