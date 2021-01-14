«Вест Хэм» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий «Реймса» Булайе Диа может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает 24-летнего француза как замену нападающему Себастьену Аллеру, перешедшему в начале этого месяца в амстердамский «Аякс».
«Реймс» намерен выручить с продажи Диа не менее € 11 млн. Портал Transfermarkt оценивает Булайе в € 12 млн.
В нынешнем сезоне 24-летний Диа сыграл 17 матчей и забил 12 голов во французской Лиге 1. Он делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Франции с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Булайе Диа перешёл в «Реймс» летом 2018 года из французской команды «Джура Суд», выступающей в Национальном чемпионате — 2, четвёртом по силе дивизионе Франции.
8 января Себастьен Аллер подписал контракт с «Аяксом», действующий до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн.
- 14 января 2021
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:57
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:24
-
21:00
-
20:28
-
20:26
-
20:12
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:26
-
19:17
-
18:56
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:18
-
18:00
-
17:57