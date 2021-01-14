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Источник: защитник «Бордо» Пабло пройдёт медосмотр в «Локомотиве»

Источник: защитник «Бордо» Пабло пройдёт медосмотр в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0
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Центральный защитник французского клуба «Бордо» Пабло близок к переходу в «Локомотив», сообщает RMC. По данным источника, уже завтра, 15 января, футболист пройдёт медосмотр. При этом сторонам ещё предстоит согласовать условия личного контракта игрока.

«Локомотив» заплатит за Пабло € 2,5 млн. «Бордо» согласился продать игрока из-за того, что его контракт истекает по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Пабло входит в сферу интересов московского «Динамо».

Футболист является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год. Затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года бразилец добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо», за который выступает до сих пор.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Пабло забил в 13 матчах один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 8 млн.

«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Бордо» Пабло
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