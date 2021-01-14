Хавбек «Аталанты» Малиновский отказался переходить в «Брюгге»
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не готов возвращаться в Бельгию, сообщает Voetbal 24.
Украинец отказался переходить в «Брюгге», хотя и приятно удивлён интересом со стороны бельгийцев. 27-летний хавбек будет бороться за место в стартовом составе «Аталанты».
Ранее сообщалось, что Малиновский хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики. Футболистом, кроме «Брюгге», интересовался миланский «Интер».
Малиновский стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 16 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинского полузащитника истекает летом 2024 года.
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