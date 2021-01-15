«Арсенал» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал элас». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Подопечные Микеля Артеты, набрав 24 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).



«Арсенал», сыграв сегодня вничью, прервал свою трехматчевую победную серию в АПЛ.



В следующем туре «канониры» примут «Ньюкасл Юнайтед». Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днём ранее сыграют в гостях с «Манчестер Сити».



Матч второго круга «Кристал Пэлас» — «Арсенал» состоится в 37-м туре АПЛ-2020/2021 и запланирован на 15 мая.