«Вы хотите, чтобы мы покинули сезон?» Зинедин Зидан – о вылете из Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команду из Суперкубка Испании. В полуфинальном матче турнира «Королевский клуб» уступил «Атлетику». Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась победой команды из Бильбао со счётом 2:1.
«Первый тайм у нас был сложный, мы плохо вошли в игру, они забили два мяча. Это то, что у них было, два момента и два гола. Это было сложно. Когда 0:2, всегда сложно. Потом мы лучше провели второй тайм, мы создавали момены и забили один гол… Но второй забить не удалось. Мы будем продолжать работать, другого выхода нет. Теперь нужно хорошо отдохнуть и подумать о следующей игре. Может ли это поражение сказаться на команде? Нет, вы что хотите, чтобы мы покинули сезон?» — приводит слова Зидана AS.
«Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной» 17 января. В первом полуфинале Суперкубка «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).
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