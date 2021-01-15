«Милан» договорился о переходе хавбека «Торино» Мейте

«Милан» договорился с «Торино» о переходе полузащитника Суалихо Мейте. «Россонери» арендуют 26-летнего француза до конца сезона с правом последующего выкупа за сумму около € 10 млн. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Французский полузащитник прибыл в Милан вечером 14 января. По информации источника, сегодня утром футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

В нынешнем сезоне Мейте провёл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт француза с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее игрок выступал за такие команды, как «Осер», «Лилль», «Зюлте-Варегем», «Монако» и «Бордо». Мейте стал игроком «Торино» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 11,5 млн.