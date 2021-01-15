Стал известен главный кандидат на пост тренера вратарей ЦСКА

Дмитрий Крамаренко является главным кандидатом на пост тренера вратарей ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Сейчас Крамаренко работает в сборной Азербайджана и «Нефтчи». Дмитрий является сыном советского вратаря Сергея Крамаренко. В ходе карьеры игрока выступал за «Динамо», «Торпедо», «Аланию», «Балтику», «Ахмат» и другие команды, а в период с 2002 по 2003 год провёл за ЦСКА три матча и пересёкся с нынешним голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым. До прихода на работу в «Нефтчи» в 2015 году два года трудился в «Габале».
Напомним, в последние годы тренером вратарей ЦСКА был бывший голкипер «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников. В конце прошлого года «армейцы» объявили, что контракт со специалистом не будет продлён. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.
- 15 января 2021
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