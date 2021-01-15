Орлов: в России пьющих футболистов намного больше, чем за рубежом. Мы полупрофессионалы
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне российских футболистов в сравнении с их коллегами из-за границы, а также высказался о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Нашим футболистам позволяют пить, курить. Мы что, не видим, как ведут себя наши игроки? За рубежом такое себе позволяют один-два человека, и это сразу становится известно. У нас – намного больше. Плюс психология, менталитет.
Дзюба вслух сказал, что мы выходим с какой-то боязнью. Дзюба, если ты это понимаешь, то сам разрушай эти стереотипы, которые в тебя заложены. Действуй, влияй, ты авторитетен в клубе, в сборной. Надо уходить от этого, если мы хотим быть профессионалами в футболе. Сейчас мы полупрофессионалы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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