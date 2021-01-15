Бруну Фернандеш в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вошёл в историю английской Премьер-лиги после того, как был назван игроком месяца в декабре 2020 года.
Как сообщает официальный сайт АПЛ, полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал первым игроком, получившим эту награду четыре раза за календарный год. Ранее Бруну признавался игроком месяца в феврале, июне и ноябре 2020 года.
«Три гола и четыре голевые передачи — это был замечательный месяц. Забивать голы и помогать своим товарищам по команде — это прекрасно. Вместе с „Манчестер Юнайтед“ я хочу добиться других трофеев и наград, но я действительно счастлив войти в историю» — сказал Фернандеш после получения награды.
В декабре Бруну Фернандеш провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.
Послезавтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.
Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).
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