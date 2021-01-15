Селюк: хотел бы видеть Туре в «Сочи». Большинство тренеров будет пить водку, а Яя работать

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном назначении Яя Туре на пост главы селекции «Сочи».



«Яя дал интервью в Англии о том, что он начинает путь тренера. Но для этого надо ещё поучиться, получить лицензию. У Туре есть определённые категории, чтобы работать ассистентом тренера, спортивным директором. У меня есть несколько предложений по его устройству. Яя будет работать и учиться параллельно. Клубам нужно приглашать таких специалистов. Туре выиграл на клубном уровне всё что можно. Надо руками и ногами цепляться за это. А тут Федотов, образно говоря, против его назначения. Может, он боится, что Яя подвинул бы его. Но Туре не собирается становиться главным тренером «Сочи». Всё это я говорю образно. К сожалению, большинство тренеров боится иметь рядом такую фигуру, как Яя.



На следующей неделе Туре, скорее всего, приступит к работе в Украине. Я с большим уважением отношусь к руководителю «Сочи», представляю интересы его сына. В первую очередь я бы хотел видеть того же Туре в «Сочи». Но если бы я лоббировал, Туре бы уже был там. Он не помешал бы ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве», ни в «Краснодаре». Яя просто учится и хочет работать ассистентом тренера. Когда большинство тренерского цеха пойдёт водку пить, Яя будет работать индивидуально с футболистами. Он хочет всё с азов пройти сам. Такие люди нужны российскому чемпионату. Яя не идёт в «Сочи», но приход таких людей, как он, Хави, Иньеста, вызывает интерес и у телевидения. Российский футбол тогда будут показывать и в Европе. Нельзя закрываться одной страной. Туре — футбольный гражданин, в котором заинтересованы во всех странах», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Дмитрий Селюк лоббирует Яя Туре на пост главы селекции «Сочи»