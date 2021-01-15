Дмитрий Селюк лоббирует Яя Туре на пост главы селекции «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Место главы селекции вакантно, так как Точилин станет главным тренером «Олимпа-Долгопрудный». Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.
В марте Точилина назначили на пост главы селекционно-аналитического отдела «Сочи». Точилин возглавлял «Сочи» с 2018 года и был уволен в ноябре 2019 года. По информации Metaratings.ru, Александр Точилин возглавил «Олимп-Долгопрудный», а помогать ему в работе будет бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов.
Команда, набрав 33 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Спартаку» (35), ЦСКА (37) и «Зениту» (41).
- 15 января 2021
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