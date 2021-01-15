Клопп поддержал Рашфорда, требующего от властей поддерживать нуждающихся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о деятельности нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. 23-летний футболист с прошлого года ведёт кампанию, целью которой было обязать государство обеспечивать детей из малообеспеченных семей продуктами.



«Как я уже говорил, то, что делает Маркус, – потрясающе. Его хвалят, и это абсолютно заслуженно. Немного жаль, что ему приходится выполнять эту работу. Маркус делает это, потому что был в таком же положении в детстве. Здорово видеть, что он никогда не забывает свои корни. Потрясающе», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



17 января «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Рашфорд обсудил с премьером Великобритании Джонсоном проблему с продуктами для нуждающихся

Видео гола Рашфорда в ворота «Вулверхэмптона»: