Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп поддержал Рашфорда, требующего от властей поддерживать нуждающихся

Клопп поддержал Рашфорда, требующего от властей поддерживать нуждающихся
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о деятельности нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. 23-летний футболист с прошлого года ведёт кампанию, целью которой было обязать государство обеспечивать детей из малообеспеченных семей продуктами.

«Как я уже говорил, то, что делает Маркус, – потрясающе. Его хвалят, и это абсолютно заслуженно. Немного жаль, что ему приходится выполнять эту работу. Маркус делает это, потому что был в таком же положении в детстве. Здорово видеть, что он никогда не забывает свои корни. Потрясающе», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

17 января «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Рашфорд обсудил с премьером Великобритании Джонсоном проблему с продуктами для нуждающихся

Видео гола Рашфорда в ворота «Вулверхэмптона»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021