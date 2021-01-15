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Уэйн Руни: несмотря на предложения других клубов, чувствовал, что «Дерби» — это моё место

Уэйн Руни: несмотря на предложения других клубов, чувствовал, что «Дерби» — это моё место
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал решение клуба утвердить его на должности.

«Когда я только вернулся в Англию, был поражён потенциалом «Дерби». Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и, конечно, болельщики, которые оставались верными и поддерживали команду. Несмотря на предложения других клубов, я чувствовал, что это моё место.

Возможность пойти по пути Брайана Клафа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филипа Коку – честь для меня. Могу пообещать всем, что мы со штабом сделаем всё, чтобы реализовать потенциал этого клуба, за которым я наблюдал последний год», — цитирует Руни пресс-служба «Дерби».

Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби» в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. В качестве футболиста 35-летний англичанин в нынешнем сезоне провёл за клуб 10 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

Уэйн Руни завершил карьеру футболиста. «Дерби Каунти» утвердил его главным тренером
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