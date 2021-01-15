Юрген Клопп объяснил свои жалобы на неназначенные в пользу «Ливерпуля» пенальти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своих участившихся жалобах на работу судей, которые, по его мнению, не назначили несколько пенальти в пользу его команды.
«В последних двух матчах были неназначенные пенальти. В игре с «Саутгемптоном» был фол на Мане, для меня это пенальти. Это не так важно, но это моё мнение. Затем игра рукой. Ещё момент, где Садио не упал. Люди, называющие его ныряльщиком, неправы.
Я не хочу, чтобы в нашу пользу назначали пенальти, которых не было. Но если нарушение есть, то было бы здорово получить одиннадцатиметровый, потому что это часть игры», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Ранее бывший судья английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург уличил Клоппа в лицемерии, назвав его слова самой вопиющей попыткой повлиять на арбитра со времён работы бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
- 15 января 2021
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