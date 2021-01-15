«Лацио» — «Рома»: онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» встречается с «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Рома».
Римское дерби обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Филиппо Мели и Лука Мондин. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.
«Лацио» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (34) также сыграла 17 матчей и располагается на третьем месте.
В последний раз команды встречались в 21-м туре сезона-2019/2020. «Рома», будучи номинальным хозяевом поля, сыграла вничью с «Лацио», матч завершился со счётом 2:2.
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