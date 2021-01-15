Дмитрий Тарасов вступился за мужчину, получившего 8 лет колонии за убийство педофила

Полузащитник Дмитрий Тарасов вступился за жителя Уфы Владимира Санкина, который получил восемь лет колонии строгого режима за убийство Владимира Зайцева, пристававшего к подросткам. Мужчина в драке нанёс педофилу тяжкие травмы, от которых тот скончался. Адвокат Санкина заявил, что сторона намерена обжаловать приговор.

«Как отец трёх девочек, я очень возмущён и прошу обратить внимание на дело Владимира Санкина. Герои не должны сидеть», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Напомним, в декабре 2020 года Тарасов покинул казанский «Рубин». Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.