Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» в своём YouTube-канале опубликовал видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.

«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника», — подписали видео представители пресс-службы «Спартака».

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.

«Этот неловкий момент». Хинкель забыл пожать руку одному из сотрудников «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021