«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов
«Спартак» в своём YouTube-канале опубликовал видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.
«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника», — подписали видео представители пресс-службы «Спартака».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
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