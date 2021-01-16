«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

«Спартак» в своём YouTube-канале опубликовал видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.



«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника», — подписали видео представители пресс-службы «Спартака».

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.