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Фергюсон пожелал Руни удачи в тренерской деятельности

Фергюсон пожелал Руни удачи в тренерской деятельности
Футбол / Англия 0

Легендарный бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поддержал Уэйна Руни, решившего завершить игровую карьеру и приступить к полноценной тренерской деятельности в «Дерби Каунти».

«Уэйн — лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир „Манчестер Юнайтед“. У него была фантастическая игровая карьера. Это отличная отправная точка для начала тренерской карьеры.

Но, как и любая другая, эта работа требует результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо знает игру. Надеюсь, он справится. Это большой шаг для него. Нельзя стать тренером просто потому, что кто-то попросил. Он начал как играющий тренер, а теперь стал полноценным наставником. Надеюсь, у него всё получится. Желаю удачи», — приводит слова Фергюсона Goal.com.

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