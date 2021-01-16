Фергюсон пожелал Руни удачи в тренерской деятельности

Легендарный бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поддержал Уэйна Руни, решившего завершить игровую карьеру и приступить к полноценной тренерской деятельности в «Дерби Каунти».
«Уэйн — лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир „Манчестер Юнайтед“. У него была фантастическая игровая карьера. Это отличная отправная точка для начала тренерской карьеры.
Но, как и любая другая, эта работа требует результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо знает игру. Надеюсь, он справится. Это большой шаг для него. Нельзя стать тренером просто потому, что кто-то попросил. Он начал как играющий тренер, а теперь стал полноценным наставником. Надеюсь, у него всё получится. Желаю удачи», — приводит слова Фергюсона Goal.com.
- 16 января 2021
-
14:55
-
14:23
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:25
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:21
-
11:07
-
10:57
-
10:42
-
10:33
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
07:58
-
07:06
-
04:51
-
04:32
-
04:28
-
03:30
-
03:19