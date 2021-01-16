Стала известна причина отстранения трёх арбитров от работы в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назвал причину отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от обслуживания матчей чемпионата России.
«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне стало известно, что Сухой, Турбин и Волошин отстранены от обслуживания матчей РПЛ на неопределённый срок. В список судей турнира были включены Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков. Сообщалось также, что к работе вернётся ассистент главного арбитра Владислав Назаров, который показал эмоции после проверки гола VAR в матче 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» — «Ахмат» (3:0).
- 16 января 2021
-
14:55
-
14:23
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:25
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:21
-
11:07
-
10:57
-
10:42
-
10:33
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
07:58
-
07:06
-
04:51
-
04:32
-
04:28
-
03:30
-
03:19