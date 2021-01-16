Стала известна причина отстранения трёх арбитров от работы в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назвал причину отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от обслуживания матчей чемпионата России.



«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Накануне стало известно, что Сухой, Турбин и Волошин отстранены от обслуживания матчей РПЛ на неопределённый срок. В список судей турнира были включены Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков. Сообщалось также, что к работе вернётся ассистент главного арбитра Владислав Назаров, который показал эмоции после проверки гола VAR в матче 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» — «Ахмат» (3:0).