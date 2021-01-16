Мама братьев Миранчуков рассказала, что Алексея назвали в честь Глызина

Елена Миранчук, мама полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков, рассказала, в честь кого были названы братья.
«В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин, тогда все сходили с ума по песням «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто». Очень нравилось его творчество, да. И сомнений не было, когда родился сын. А второго сына назвали в честь бабушки Антонины», — цитирует Елену Миранчук пресс-служба Российского футбольного союза.
Напомним, 14 января бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма, а в итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Миранчук на этот матч впервые вышел в стартовом составе команды. До этого россиянин стал автором голов в первых встречах в Лиге чемпионов и чемпионате Италии. Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в 8 матчах итальянской Серии А забил 1 гол.
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