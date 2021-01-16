Клаттенбург: Клопп не умеет проигрывать. Этим он очень похож на сэра Алекса Фергюсона

Бывший судья FIFA Марк Клаттенбург, работавший на матчах АПЛ, продолжил дискуссию с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.



«Клопп сказал, что у него нет навыков для «игр разума». Это тот самый Юрген Клопп, который стоит и пристально смотрит на игроков соперника, разогревающихся перед матчем? Немец знает, что делает, он невероятно умён — именно поэтому он один из лучших тренеров английской Премьер-лиги. Однажды Клопп пытался съесть меня взглядом перед матчем. Это нормально, он использует ауру на благо своей команды.



Я отметил, что такой вопиющей попытки устроить «игры разума» не было со времен сэра Алекса Фергюсона. Клопп отрицает это и сказал, что он не сэр Алекс. Но тогда почему он упомянул конкретно «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю, обвинял ли он игроков «Юнайтед» в нырках или предполагал, что судьи принимают решения в их пользу. Только он знает мотивацию, побудившую его так сказать.



Я думаю, что он раздражен из-за текущих результатов «Ливерпуля». Он не умеет проигрывать. Алекс Фергюсон был таким же. Возможно, у них больше общего, чем осознает Клопп», – приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

Клопп отреагировал на слова Клаттенбурга, уличившего его в лицемерии