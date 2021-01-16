Хавбек «Ростова» Хасимото: болельщики помогли мне быстрее вернуться на поле

Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился впечатлениями от возвращения на поле после травмы.



«До сборов не посещал Испанию. Очень счастлив, что начал тренироваться после травмы. Но отмечу, что восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Болельщики мне очень помогли. Эти сообщения и пожелания придали сил. Спасибо большое всем вам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться на поле!



Я слежу за своей статистикой после каждого матча. Но это не главная задача для меня. Я должен бороться за мяч в каждом эпизоде и делать всё для команды», — приводит слова Хасимото официальный сайт «Ростова».



Напомним, Хасимото в ноябре получил травму. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщал, что хавбек может вернуться на поле в марте 2021 года.

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