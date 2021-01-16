«Спартак» опроверг заявление Семака об отказе от матча с «Зенитом»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе от матча с клубом из Санкт-Петербурга.



«Мы не отказывались играть. Точно так же можем сказать, что это «Зенит» отказался. Просто не удалось согласовать дату матча. Мы предложили 6 или 7 февраля, а «Зенит» хотел 8-го, что неудобно по срокам нам», — цитирует Фетисова «РБ-Спорт».



В ходе тренировочного сбора 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах сыграет и с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.



«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.

Сергей Семак: «Спартак» отказался играть с «Зенитом»