«Алавес» разгромно проиграл «Альмерии» и вылетел из Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Альмерии» Садик Умар. На 35-й минуте полузащитник «Алавеса» Томас Пина получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Через 10 минут хавбек Агер Акече упрочил преимущество «Альмерии». В компенсированное время первого тайма Умар оформил дубль. На 52-й минуте полузащитник «Алавеса» Родриго Батталья отправил мяч в собственные ворота. На 81-й минуте нападающий хозяев Хуан Вильяр, успешно реализовав пенальти, установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Альмерия» вышла в следующую стадию Кубка Испании, а «Алавес» завершил выступления на турнире.