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«Алавес» разгромно проиграл «Альмерии» и вылетел из Кубка Испании

«Алавес» разгромно проиграл «Альмерии» и вылетел из Кубка Испании
Футбол / Испания 0
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В матче 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Альмерии» Садик Умар. На 35-й минуте полузащитник «Алавеса» Томас Пина получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Через 10 минут хавбек Агер Акече упрочил преимущество «Альмерии». В компенсированное время первого тайма Умар оформил дубль. На 52-й минуте полузащитник «Алавеса» Родриго Батталья отправил мяч в собственные ворота. На 81-й минуте нападающий хозяев Хуан Вильяр, успешно реализовав пенальти, установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Альмерия» вышла в следующую стадию Кубка Испании, а «Алавес» завершил выступления на турнире.

Кубок Испании. 1/16 финала
16 января 2021, суббота. 14:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
5 : 0
Алавес
Витория
1:0 Умар – 8'   2:0 Акече – 45'   3:0 Умар – 45+1'   4:0 Батталья – 52' (автогол)   5:0 Вильяр – 81' (пен)
Удаления: нет / Пина – 35'
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