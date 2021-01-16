«Алавес» разгромно проиграл «Альмерии» и вылетел из Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Альмерии» Садик Умар. На 35-й минуте полузащитник «Алавеса» Томас Пина получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Через 10 минут хавбек Агер Акече упрочил преимущество «Альмерии». В компенсированное время первого тайма Умар оформил дубль. На 52-й минуте полузащитник «Алавеса» Родриго Батталья отправил мяч в собственные ворота. На 81-й минуте нападающий хозяев Хуан Вильяр, успешно реализовав пенальти, установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Альмерия» вышла в следующую стадию Кубка Испании, а «Алавес» завершил выступления на турнире.
- 16 января 2021
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