Ребров: к Глушакову можно относиться по-разному, но тимбилдинг у него получался лучше

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о капитанских качествах экс-полузащитника команды Дениса Глушакова, ныне выступающего за «Химки».

«Когда был капитаном, мои попытки организовывать пейнтбол, рыбалку или ресторан были так себе. Видел, что люди сидят и ждут, чтобы это поскорее закончилось. Всё поменялось, когда капитаном стал Глушаков. Знаете, у него есть какие-то качества для тимбилдинга. Чтобы было как-то непринуждённо, чтобы все с радостью захотели что-то сделать.



Пример. Когда у человека день рождения, принято проставляться. При мне было легко соскочить, сказать, что дела, что не могу, а при Глушаке – без вариантов. Если день рождения или ребёнок родился, то само собой было командное мероприятие. И не насильно – всё по желанию, именинники сами проявляли инициативу. Просто Денис выстроил систему так, что она работала сама.



Помню, в чемпионском сезоне проиграли «Крыльям» – 0:4, а у Боккетти был день рождения. Все убитые, но Каррера сказал: «Забыли, отдыхаем, думаем о следующей игре». Глушаков собрал всех, чтобы поздравить Сальву, посидели, отпустили ситуацию, потом спокойно победили «Рубин» и ушли в отпуск.



К Денису можно относиться по-разному, но тимбилдинг у него получался лучше. Да и на футбольном поле он вёл команду за собой. Получается, команда одна и та же, но вести себя в одинаковых ситуациях она может по-разному. Я что, меньше старался? Нет. Команда ко мне плохо относится? Нет. Просто один может, а другой – нет», — написал Ребров в блоге на Sports.ru.