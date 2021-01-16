Лаутаро Мартинес хочет продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о желании остаться в Милане и продлить контракт с клубом.
«Я счастлив в «Интере». Милан — отличный город. Мой агент и клуб ведут переговоры, и я спокоен. Хочу дать «Интеру» как можно больше. Мне здесь хорошо ".
Конте? Он тренер, который работает над тем, чтобы улучшать игроков в физическом и тактическом плане. Его приход в «Интер» сыграл для меня важнейшую роль, он заставил меня сильно вырасти. И я не хочу останавливаться", — приводит слова Лаутаро Goal со ссылкой на Sportweek.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 24 матча, забил 10 голов и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
- 16 января 2021
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