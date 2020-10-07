«Интер» предложил Лаутаро Мартинесу новый контракт с зарплатой € 5 млн в год

Миланский «Интер» начал переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, утверждает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, итальянский клуб предложил футболисту зарплату в размере € 5 млн в год, а также бонусы. Сейчас форвард получает около € 2,9 млн в год.

Напомним, что Мартинесом активно интересовалась «Барселона», но каталонский клуб не сумел договориться по трансферу форварда.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в трёх матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.