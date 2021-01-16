Составлен рейтинг лучших команд в истории «Ливерпуля»

Сайт FourFourTwo составил рейтинг десяти лучших команд «Ливерпуля» в истории мерсисайдского клуба.



Первое место занял «Ливерпуль» сезона-1983/1984. В том сезоне мерсисайдцы под руководством Джо Фэгана стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок европейских чемпионов и Кубок английской лиги.



На втором месте в рейтинге — «Ливерпуль» сезона-1976/1977. Команда под предводительством Боба Пейсли стала чемпионом Англии и обладателем Кубка европейских чемпионов.



Нынешний «Ливерпуль» занял третье место в рейтинге. Под руководством Юргена Клоппа команда выиграла Лигу чемпионов УЕФА сезона-2018/2019 и в прошлом сезоне стала чемпионом Англии после тридцатилетнего перерыва.



Четвертое место у «Ливерпуля»-1972/1973. Следом идут команды сезонов-1985/1986, 2000/2001, 1963/1964, 2004/2005, 1995/1996 и 2013/2014.

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