«Спартак» намекнул на подписание Хендрикса

Пресс-служба московского «Спартака» намекнула на своей странице в «Твиттере» на подписание полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса.

На странице «Спартака» появилась гифка с персонажем из сериала «Симпсоны», который слушает музыку. По всей видимости, это намёк на известного музыканта Джими Хендрикса. Красно-белые, судя по сообщению, объявят о трансфере в 21:00 мск.

Ранее Хендрикс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из самолёта, на которую он добавил флаг России.



Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, когда состоится медицинский осмотр Йоррита Хендрикса. Ранее стало известно, что «Спартак» и ПСВ договорились о трансфере Хендрикса.



Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне хавбек провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. Провёл за национальную команду один матч и результативными действиями также не отметился.