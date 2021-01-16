«Спартак» намекнул на подписание Хендрикса

Пресс-служба московского «Спартака» намекнула на своей странице в «Твиттере» на подписание полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса.
На странице «Спартака» появилась гифка с персонажем из сериала «Симпсоны», который слушает музыку. По всей видимости, это намёк на известного музыканта Джими Хендрикса. Красно-белые, судя по сообщению, объявят о трансфере в 21:00 мск.
Ранее Хендрикс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из самолёта, на которую он добавил флаг России.
Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, когда состоится медицинский осмотр Йоррита Хендрикса. Ранее стало известно, что «Спартак» и ПСВ договорились о трансфере Хендрикса.
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне хавбек провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. Провёл за национальную команду один матч и результативными действиями также не отметился.
- 16 января 2021
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
-
18:12
-
18:01
-
17:58